Дроны, мехатроника и дизайн: казахстанцы завоевали восемь наград в Шанхае

Сборная Казахстана завоевала восемь наград на 48-м чемпионате мира WorldSkills Shanghai 2026. В активе команды – бронзовая медаль, шесть медалей за профессионализм и награда «Best of Nation».

Кто завоевал бронзу

Бронзовым призером в компетенции «Беспилотные авиационные системы» стал Руслан Нестеренко.

Эта компетенция впервые вошла в программу чемпионата мира. Уже в дебютном соревновании казахстанский участник поднялся на пьедестал, продемонстрировав высокий уровень подготовки в области новых технологий.

Кто получил медали за профессионализм

Медалями за профессионализм были отмечены сразу несколько представителей Казахстана.

Награды получили:

Ағыбай Мұхаметжан – «Веб-технологии»;

Нодирбек Рустамханов – «Сантехника и отопление»;

Вадим Витковский – «Сварочные технологии»;

Дарья Мельник – «Промышленный дизайн»;

Бағыжан Қойшыбаев – «Графический дизайн»;

Рамазан Нұрлан и Денис Панин – командная компетенция «Мехатроника».

Кому досталась награда Best of Nation

Награду «Best of Nation» получила Камила Алиева, выступившая в компетенции «Дизайн цифровых интерактивных медиа».

Сколько участников представляли Казахстан

На чемпионате мира Казахстан представляли 33 студента колледжей по 31 компетенции.

Их результаты охватили рабочие, инженерные, цифровые и творческие направления и продемонстрировали уровень подготовки молодых специалистов.

Почему это важно

Развитие рабочих профессий и подготовка квалифицированных кадров остаются одним из приоритетных направлений государственной политики.

Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию системы профессионального образования. По его инициативе 2025 год был объявлен Годом рабочих профессий. В стране также увеличивается подушевое финансирование колледжей и создаются дополнительные возможности для подготовки специалистов.

Успех казахстанской команды на WorldSkills Shanghai 2026 стал результатом подготовки студентов, работы наставников и поддержки системы профессионального образования.