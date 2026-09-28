Дроны, мехатроника и дизайн: казахстанцы завоевали восемь наград в Шанхае
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Сборная Казахстана завоевала восемь наград на 48-м чемпионате мира WorldSkills Shanghai 2026. В активе команды – бронзовая медаль, шесть медалей за профессионализм и награда «Best of Nation».
Кто завоевал бронзу
Бронзовым призером в компетенции «Беспилотные авиационные системы» стал Руслан Нестеренко.
Эта компетенция впервые вошла в программу чемпионата мира. Уже в дебютном соревновании казахстанский участник поднялся на пьедестал, продемонстрировав высокий уровень подготовки в области новых технологий.
Кто получил медали за профессионализм
Медалями за профессионализм были отмечены сразу несколько представителей Казахстана.
Награды получили:
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Ағыбай Мұхаметжан – «Веб-технологии»;
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Нодирбек Рустамханов – «Сантехника и отопление»;
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Вадим Витковский – «Сварочные технологии»;
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Дарья Мельник – «Промышленный дизайн»;
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Бағыжан Қойшыбаев – «Графический дизайн»;
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Рамазан Нұрлан и Денис Панин – командная компетенция «Мехатроника».
Кому досталась награда Best of Nation
Награду «Best of Nation» получила Камила Алиева, выступившая в компетенции «Дизайн цифровых интерактивных медиа».
Сколько участников представляли Казахстан
На чемпионате мира Казахстан представляли 33 студента колледжей по 31 компетенции.
Их результаты охватили рабочие, инженерные, цифровые и творческие направления и продемонстрировали уровень подготовки молодых специалистов.
Почему это важно
Развитие рабочих профессий и подготовка квалифицированных кадров остаются одним из приоритетных направлений государственной политики.
Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию системы профессионального образования. По его инициативе 2025 год был объявлен Годом рабочих профессий. В стране также увеличивается подушевое финансирование колледжей и создаются дополнительные возможности для подготовки специалистов.
Успех казахстанской команды на WorldSkills Shanghai 2026 стал результатом подготовки студентов, работы наставников и поддержки системы профессионального образования.
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