В области Абай сотрудники полиции усилили контроль за дорожным движением с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает BAQ.KZ. Дроны помогают фиксировать нарушения правил, включая выезд на встречную полосу и превышение скорости, и позволяют оперативно реагировать на ситуацию на дорогах.

По данным Департамента полиции, за восемь месяцев 2025 года количество ДТП сократилось на 4,6% — с 668 до 637 случаев. Число погибших уменьшилось на 16,4% (с 50 до 42 человек). При этом число пострадавших выросло на 3,6% — с 951 до 985. Больше всего аварий — 79% (428 случаев) — произошло в населённых пунктах. Среди основных причин — превышение скорости (106 фактов) и нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов (99 фактов). Наиболее частыми видами ДТП остаются столкновения (37%) и наезды на пешеходов (33%).

В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок" полицейские активно применяют дроны, а также проводят разъяснительные беседы с водителями о необходимости строгого соблюдения ПДД. В полиции напомнили: безопасность на дорогах во многом зависит от дисциплины самих участников движения.