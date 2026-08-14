Погодные дроны начали собирать данные в нижних слоях атмосферы, которые хуже всего охвачены традиционными наблюдениями. Информация о ветре, влажности, давлении и температуре уже помогает синоптикам точнее оценивать угрозу штормов, а военным и энергетическим компаниям планировать работу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Показательный случай произошел в американской Оклахоме в мае 2024 года. Синоптики не могли определить, перерастут ли обычные грозы в сильный торнадо. Тогда профессор Университета штата Оклахома поднял беспилотник примерно на 488 метров и получил дополнительные данные о влажности и ветре.

После этого Национальная метеорологическая служба повысила уровень предупреждения. Через несколько часов по округу Роджерс прошел торнадо категории EF3, оставив полосу разрушений длиной около 39 километров.

Дроны исследуют пограничный слой атмосферы, ближайшие к поверхности земли несколько километров. Здесь формируются туман, низкая облачность, ветер и штормовые процессы, но спутники, наземные станции и метеозонды не всегда дают достаточно данных об этой зоне.

Проблема стала заметнее с развитием ИИ моделей прогнозирования. Они обучаются на огромных массивах наблюдений, но качество прогноза напрямую зависит от данных, которые поступают в систему. Небольшие атмосферные процессы у поверхности земли остаются одним из слабых мест таких моделей.

Швейцарская Meteomatics создала для таких наблюдений беспилотники Meteodrone. Они регулярно поднимаются в воздух, измеряют параметры атмосферы и передают сведения в прогнозные модели.

Данные заинтересовали энергетических трейдеров. Ошибка в прогнозе ветра или облачности может изменить расчеты выработки солнечных и ветровых электростанций и привести к крупным потерям.

Один ошибочный прогноз может стоить трейдерам миллионов долларов за один день, - сказал метеоролог Meteomatics Брэд Гуэй.

Энергетическая компания Mercuria изучает возможность получать такие сведения для прогнозирования спроса и предложения на американских энергорынках. Рассматривается и вариант размещения сети погодных дронов возле ветровых электростанций.

Технологию испытывают и военные. Во время зимних учений в Норвегии снежная буря почти полностью закрыла видимость на площадке для разведывательных беспилотников. Данные Meteodrone помогли перенести полеты туда, где погода была лучше. Сейчас специалисты проверяют, насколько система способна точнее прогнозировать обледенение, которое представляет серьезную опасность для беспилотников.

Meteomatics тестирует свои аппараты в США, Германии, Франции, Швейцарии и Перу. Они способны летать при ветре до 90 километров в час и температуре до минус 45 градусов.

Пока развитию сети мешают авиационные ограничения. В Европе полеты требуют контроля человека, аналогичные вопросы с регуляторами решают в США. При снятии этих барьеров погодные дроны смогут проводить замеры намного чаще нынешних метеозондов, которые во многих местах запускают лишь дважды в сутки.