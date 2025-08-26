В Северо-Казахстанской области полиция активно применяет беспилотники, что позволяет не только эффективнее выявлять нарушителей, но и значительно экономить бюджетные средства, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz. Дроны используются для мониторинга дорожной обстановки, контроля за благоустройством и поиска пропавшего скота.

По словам сотрудников, один беспилотник способен заменить десятки часов патрулирования, снижая нагрузку на личный состав и транспортные расходы. Так, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" (20–24 августа) дрон помог выявить 65-летнего жителя, ранее лишённого водительских прав. Нарушитель был замечен за рулём автомобиля благодаря камере устройства. Суд назначил ему наказание.

За пять дней рейдов с применением беспилотной техники в области зафиксировано 1630 нарушений ПДД, включая 17 случаев управления в нетрезвом состоянии и 42 факта непредоставления преимущества пешеходам. В полиции подчёркивают: использование дронов позволяет оперативнее реагировать на правонарушения и делать это при меньших затратах, что делает технологию особенно ценной для сельских районов.