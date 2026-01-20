В Жамбылской области мужчина 17 января выехал на лошади на выпас скота и пропал. Сегодня утром сообщение об этом поступило на пульт 112, передает BAQ.KZ.

– Для проведения поисков были оперативно задействованы силы МЧС, сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов. Поисковые мероприятия проводились в труднодоступной степной местности с применением беспилотных летательных аппаратов и кинологического расчёта. В результате скоординированных действий спасателей мужчина был обнаружен в 15 километрах от крестьянского хозяйства, – сообщили в МЧС Казахстана.

Установлено, что все эти дни он находился в степи со скотом.

Состояние мужчины удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.