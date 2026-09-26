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Дроны помогли выявить 55 нарушений ПДД за неделю в Костанайской области

Полиция фиксировала выезд на встречную полосу, проезд на красный и другие нарушения.

26 Сентября 2026, 02:03
АВТОР
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Pixabay.com 26 Сентября 2026, 02:03
26 Сентября 2026, 02:03
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Фото: Pixabay.com

В Костанайской области сотрудники полиции за неделю с помощью беспилотных летательных аппаратов выявили и зафиксировали 55 нарушений правил дорожного движения.

По информации Polisia.kz, в числе зафиксированных нарушений — выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение пешеходами правил перехода дороги, а также невключение указателей поворота при маневрировании.

В полиции отметили, что соблюдение правил дорожного движения является одной из основных мер обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья всех участников движения.

Правоохранители призвали водителей и пешеходов строго соблюдать требования ПДД и нормы законодательства Казахстана.

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