Дроны помогли выявить 55 нарушений ПДД за неделю в Костанайской области
Полиция фиксировала выезд на встречную полосу, проезд на красный и другие нарушения.
26 Сентября 2026, 02:03
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26 Сентября 2026, 02:0326 Сентября 2026, 02:03
140Фото: Pixabay.com
В Костанайской области сотрудники полиции за неделю с помощью беспилотных летательных аппаратов выявили и зафиксировали 55 нарушений правил дорожного движения.
По информации Polisia.kz, в числе зафиксированных нарушений — выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение пешеходами правил перехода дороги, а также невключение указателей поворота при маневрировании.
В полиции отметили, что соблюдение правил дорожного движения является одной из основных мер обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья всех участников движения.
Правоохранители призвали водителей и пешеходов строго соблюдать требования ПДД и нормы законодательства Казахстана.
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