Опубликованы имена погибших военнослужащих в Мангистауской области
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Министерство обороны опубликовало полный список имен погибших сегодня при исполнении военнослужащих. Трагедия произошла во время учений в Мангистауской области.
Напомним, Канат Бозумбаев поручил обеспечить непрерывный поиск пропавших военнослужащих. На месте проводится координация действий всех задействованных государственных органов, а также поисково-спасательных работ. В настоящее время основной задачей остается поиск двух военнослужащих, местонахождение которых еще не установлено.
По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти. Поиски оставшихся двух военнослужащих продолжаются.
"Личный состав Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области", - говорится в сообщении Министерства обороны.
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