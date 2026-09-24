Опубликованы имена погибших военнослужащих в Мангистауской области

Министерство обороны опубликовало полный список имен погибших сегодня при исполнении военнослужащих. Трагедия произошла во время учений в Мангистауской области.

Напомним, Канат Бозумбаев поручил обеспечить непрерывный поиск пропавших военнослужащих. На месте проводится координация действий всех задействованных государственных органов, а также поисково-спасательных работ. В настоящее время основной задачей остается поиск двух военнослужащих, местонахождение которых еще не установлено.

По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти. Поиски оставшихся двух военнослужащих продолжаются.