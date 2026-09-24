  • Главная
  • Новости
  • Опубликованы имена погибших военнослужащих в Мангистауской области

Опубликованы имена погибших военнослужащих в Мангистауской области

24 Сентября 2026, 21:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 24 Сентября 2026, 21:14
24 Сентября 2026, 21:14
244
Фото: Pixabay.com

Министерство обороны опубликовало  полный список имен погибших сегодня при исполнении военнослужащих. Трагедия произошла во время учений в Мангистауской области.

Напомним, Канат Бозумбаев поручил обеспечить непрерывный поиск пропавших военнослужащих. На месте проводится координация действий всех задействованных государственных органов, а также поисково-спасательных работ. В настоящее время основной задачей остается поиск двух военнослужащих, местонахождение которых еще не установлено. 

По уточненным данным, во время выполнения учебно-боевой задачи в связи с резким ухудшением метеорологических условий и усилением ветра, в море унесло 17 человек, 12 из них погибло, троих удалось спасти. Поиски оставшихся двух военнослужащих продолжаются. 

"Личный состав Министерства обороны и Вооруженных сил Республики Казахстан выражают глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших во время учений в Мангистауской области", - говорится в сообщении Министерства обороны.

Самое читаемое

Наверх