Дроны против саранчи: в Минсельхозе рассказали о технологиях борьбы

Агродроны позволяют быстрее находить очаги и заменяют труд нескольких специалистов.

Сегодня 2026, 17:08
Фото: freepik.com

В Казахстане для борьбы с саранчой активно внедряются современные технологии, включая агродроны, которые позволяют оперативно выявлять очаги и точечно проводить обработку, передает BAQ.KZ.

Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Сакен Каныбеков рассказал о цифровизации и техническом оснащении в борьбе с вредителями.

"Мы в последние годы используем все виды современных технологий. Благодаря правительству нам были выделены средства из резерва, на которые мы закупили агродроны – всего 46 единиц. Кроме того, ранее для мониторинга было приобретено ещё 57. В общей сложности сегодня у нас более 100 дронов, и такие технологии активно применяются в развитых странах, мы также внедряем их у себя.

Они позволяют оперативно определять участки, где необходимо проводить обработку, и обеспечивают точные координаты. Один дрон, условно, заменяет работу пяти человек. Мы используем GPS-данные и проводим точечную обработку агродронами.

Это стало возможным благодаря государственной поддержке: средства из резерва позволили нам закупить необходимую технику. В целом это результат системной политики, в рамках которой ежегодно выделяются ресурсы на развитие сельского хозяйства", – отметил он.

По его словам, внедрение дронов значительно повысило эффективность мониторинга и позволило оперативно реагировать на распространение саранчи, снижая риски для сельского хозяйства.

Напомним, что тема борьбы с саранчой и внедрения новых технологий была подробно обсуждена в новом выпуске подкаста Trend Talk на YouTube-канале BAQ.KZ.

