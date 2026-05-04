Дроны против саранчи: в Минсельхозе рассказали о технологиях борьбы

В Казахстане для борьбы с саранчой активно внедряются современные технологии, включая агродроны, которые позволяют оперативно выявлять очаги и точечно проводить обработку, передает BAQ.KZ.

Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Сакен Каныбеков рассказал о цифровизации и техническом оснащении в борьбе с вредителями.

"Мы в последние годы используем все виды современных технологий. Благодаря правительству нам были выделены средства из резерва, на которые мы закупили агродроны – всего 46 единиц. Кроме того, ранее для мониторинга было приобретено ещё 57. В общей сложности сегодня у нас более 100 дронов, и такие технологии активно применяются в развитых странах, мы также внедряем их у себя.

Они позволяют оперативно определять участки, где необходимо проводить обработку, и обеспечивают точные координаты. Один дрон, условно, заменяет работу пяти человек. Мы используем GPS-данные и проводим точечную обработку агродронами.

Это стало возможным благодаря государственной поддержке: средства из резерва позволили нам закупить необходимую технику. В целом это результат системной политики, в рамках которой ежегодно выделяются ресурсы на развитие сельского хозяйства", – отметил он.