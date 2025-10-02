С 2 по 4 октября столица Казахстана превратилась в площадку для крупнейшего в Центральной Евразии форума о технологиях и искусственном интеллекте — Digital Bridge 2025. В этом году он проходит в расширенном формате: к трём основным дням добавилась AI Week, объединившая лекции, мастер-классы и дискуссии с участием международных компаний, университетов и экспертов, передаёт BAQ.KZ.

Главная тема форума — Generative Nation, отражающая курс Казахстана на построение общества знаний и развитие человеческого капитала через технологии. В павильонах Expocenter EXPO представлены сотни инновационных решений, от беспилотников и роботов до креативных AI-инсталляций.

На одной из локаций юные участники управляют дронами, демонстрируя, как искусственный интеллект и робототехника становятся частью образовательных программ.

Экспозиция включает зону робототехники, где представлены новые модели дронов, способные решать задачи в промышленности, сельском хозяйстве и экстренных службах.

Особое внимание уделено диалогу государства и бизнеса в рамках направления GovTech. Здесь развернулись павильоны с технологиями управления данными и цифровыми решениями для госуслуг.

Посетителей встречают яркие LED-инсталляции и футуристический дизайн. Атмосфера форума подчеркивает слоган Generative Nation — Казахстан видит себя центром цифровой трансформации в регионе.

В Creative Zone представлены международные павильоны, проекты в области медиа, искусства и креативных индустрий. Здесь искусственный интеллект используется для генерации музыки, графики и мультимедиа-контента.

В павильоне Startup Alley молодые команды представляют свои проекты перед инвесторами. Здесь царит атмосфера будущего — каждая идея может стать новым технологическим прорывом.

Форум продлится три дня и завершится подведением итогов с участием Премьер-министра РК. Кульминацией станет первый в истории AI-манифест, созданный с использованием искусственного интеллекта, который закрепит видение Казахстана как Generative Nation.