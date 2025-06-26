В Казахстане тестируют проект по использованию беспилотников с искусственным интеллектом для контроля за строительством. Система позволит автоматически выявлять нарушения градостроительных планов и повышать прозрачность при предоставлении участков с инфраструктурой. Об этом сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова на пресс-конференции в СЦК, передаёт BAQ.KZ.

По её словам, новая система поможет избежать точечной застройки, даст доступ к актуальным данным по генеральным планам, проектам детальной планировки и инженерным сетям, а также обеспечит прозрачность при предоставлении земельных участков с инфраструктурой.

"В четвёртом квартале этого года мы планируем перевести пилотный проект оказания госуслуг - предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции, согласование эскизов и выдачу технических условий - в промышленный режим. Полный запуск системы намечен на третий квартал текущего года", - сказала Жаннат Дубирова.

Кроме того, вице-министр подчеркнула, что до конца года будет реализован пилотный проект применения искусственного интеллекта для проверки цифровых генпланов. В рамках эксперимента беспилотники с компьютерным зрением будут облетать территорию, сверять картинку с цифровым генеральным планом и проектами детальной планировки. В случае выявления нарушений - например, нецелевого использования земли - данные будут направляться в органы архитектурно-строительного контроля при акиматах.