Дроны с ИИ начнут искать незаконную застройку в Казахстане
Новая система поможет избежать точечной застройки.
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В Казахстане тестируют проект по использованию беспилотников с искусственным интеллектом для контроля за строительством. Система позволит автоматически выявлять нарушения градостроительных планов и повышать прозрачность при предоставлении участков с инфраструктурой. Об этом сообщила вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова на пресс-конференции в СЦК, передаёт BAQ.KZ.
По её словам, новая система поможет избежать точечной застройки, даст доступ к актуальным данным по генеральным планам, проектам детальной планировки и инженерным сетям, а также обеспечит прозрачность при предоставлении земельных участков с инфраструктурой.
"В четвёртом квартале этого года мы планируем перевести пилотный проект оказания госуслуг - предоставление исходных материалов при разработке проектов строительства и реконструкции, согласование эскизов и выдачу технических условий - в промышленный режим. Полный запуск системы намечен на третий квартал текущего года", - сказала Жаннат Дубирова.
Кроме того, вице-министр подчеркнула, что до конца года будет реализован пилотный проект применения искусственного интеллекта для проверки цифровых генпланов. В рамках эксперимента беспилотники с компьютерным зрением будут облетать территорию, сверять картинку с цифровым генеральным планом и проектами детальной планировки. В случае выявления нарушений - например, нецелевого использования земли - данные будут направляться в органы архитектурно-строительного контроля при акиматах.
"Это позволит повысить контрольную функцию на территории и сделать строительную сферу более прозрачной и эффективной", - заключила Жаннат Дубирова.
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