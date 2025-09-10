Дроны с помощью ИИ будут диагностировать электро- и теплосети Казахстана
В нефтяной отрасли давно используется подобный способ.
В рамках реализации Послания Главы государства "Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию" Министерство энергетики планирует внедрить современные технологии для диагностики состояния электрических и тепловых сетей. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дмитрий Мун, передаёт BAQ.KZ.
Новый подход предусматривает использование дронов для облета и фотофиксации линий электропередачи. Это позволит отказаться от текущей трудозатратной и небезопасной практики, когда специалистам приходится использовать грузоподъемную технику для ручного осмотра проводов на столбах. В будущем планируется, что дроны будут работать автономно, а искусственный интеллект - анализировать снимки, выявлять дефекты и прогнозировать риски, обеспечивая непрерывный мониторинг сетей.
Аналогичное решение будет применяться и для диагностики тепловых сетей.
"В нефтяной отрасли уже давно используется, а для текущей инфраструктуры в городах аналогичное тоже решение сейчас существует. Это такое устройство, похожее на змею, длинное, большое, у него есть много датчиков. И вот оно проползает по трубе, делает 3D-модель трубы и понимает, где уже какие дефекты, ржавчины, заторы. Это помогает мониторить и своевременно реагировать", — отметил вице-министр.
