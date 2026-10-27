Дроны в Казахстане могут обязать страховать: что еще изменится для владельцев

В Казахстане готовят новые правила для владельцев беспилотников. В планах обязательное страхование ответственности, пересмотр полномочий полиции и оформление разрешений на полеты через единый цифровой сервис. Правительство утвердило программу развития беспилотных систем до 2029 года.

Соответствующее постановление № 898 подписано 13 октября 2026 года. Документ предусматривает изменения в законодательстве, развитие отечественного производства дронов и подготовку специалистов. К реализации плана привлечены 18 государственных органов, акиматы, организации развития и национальные компании. Координировать работу будет Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития.

Страховка для дронов и новые полномочия полиции

Одно из наиболее заметных изменений касается владельцев беспилотников. Правительство поручило проработать введение обязательного страхования их ответственности. Предложения должны подготовить во втором квартале 2027 года.

Часть государственных функций по контролю за эксплуатацией и оборотом беспилотных систем рассматривается возможность передать Министерству внутренних дел. Соответствующие предложения планируют представить до конца 2026 года.

В этот же срок должны проработать требования к кибербезопасности и защите каналов управления дронами.

Еще одно изменение касается подготовки операторов. Выдачу сертификатов на управление беспилотными авиационными системами предлагают организовать через специализированные центры обслуживания населения.

Пока перечисленные меры находятся на стадии проработки. Утверждение комплексного плана само по себе не вводит обязательную страховку или новый порядок получения сертификатов.

Регистрация и разрешения на полеты через один сервис

В Казахстане планируют создать единую цифровую платформу для беспилотных авиационных систем.

Через нее предполагается проводить учет и регистрацию аппаратов, подавать заявки и согласовывать маршруты полетов. Это позволит сократить количество бумажных процедур для граждан и бизнеса.

Предусмотрена и разработка системы автоматизированного управления воздушным движением беспилотников. Ее запуск первоначально рассматривается для Астаны и городов республиканского значения.

Предложения по созданию обеих систем, включая источники финансирования и определение операторов, должны представить в первом квартале 2027 года.

Беспилотные грузовики и станции зарядки

План затрагивает и наземный транспорт. В 2027–2028 годах в Казахстане собираются провести испытания беспилотных грузовых автомобилей. Пилотный проект предполагается финансировать за счет частных инвестиций.

Для воздушных беспилотников предусмотрена разработка плана строительства специальных площадок для взлета и посадки, дрон-портов, автоматических зарядных станций и пунктов технического обслуживания.

Отдельно планируется решить вопросы выделения радиочастот и спутниковых каналов связи.

Беспилотные системы намерены шире задействовать в сельском хозяйстве, энергетике, промышленности, логистике, коммунальном хозяйстве, охране окружающей среды и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Для этих направлений профильные ведомства подготовят предложения по практическому использованию техники и мерам государственной поддержки.

Казахстан намерен наладить собственное производство дронов

Отдельное направление программы посвящено выпуску отечественных беспилотных систем.

Планируется развивать сборку, испытания и техническое обслуживание аппаратов, производство отдельных компонентов, систем связи и защищенного программного обеспечения.

Для поддержки производителей предусмотрена подготовка изменений в правила государственных закупок. Рассматриваются специальные механизмы приобретения отечественных беспилотников, в том числе у резидентов Astana Hub, для государственного оборонного заказа, национальных компаний и недропользователей.

Предлагается расширить практику долгосрочных контрактов на закупку продукции, упростить ввоз комплектующих и устранить препятствия для экспорта готовых беспилотников.

Соответствующие предложения и проекты решений планируется подготовить преимущественно в 2027 году.

Управлять дронами начнут учить со школы

До 2029 года в Казахстане рассчитывают подготовить не менее 1000 специалистов для беспилотной отрасли. Речь идет об операторах, инженерах-конструкторах, разработчиках программного обеспечения, специалистах по кибербезопасности, управлению воздушным движением и техническому обслуживанию.

В школах всех регионов планируется открывать кабинеты авиамоделирования и оснащать учебные кабинеты оборудованием для изучения беспилотных систем.

Основы управления дронами могут включить в программу начальной военной подготовки. Этот вопрос поручено проработать во втором квартале 2027 года.

Колледжам и университетам предстоит пересмотреть образовательные программы. Предусмотрено проведение ежегодных студенческих соревнований по беспилотным технологиям.

В сотрудничестве с университетами и технологическими компаниями до 2029 года планируется создать не менее двух исследовательских центров или лабораторий.

Для финансирования разработок правительство намерено рассмотреть расширение возможностей действующих венчурных фондов с государственным участием. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития пригласило предпринимателей, инженеров и разработчиков представлять свои проекты и предложения по развитию отрасли.