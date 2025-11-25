Другими словами: Как Казахстан выходит из энергодефицита и что делает Минэнерго
В очередном выпуске программы "Другими словами" на BAQ.kz, говорим о том, как Министерство энергетики стало ключевым оператором в решении проблемы энергетической независимости Казахстана.
Объясним, какие риски стояли перед страной на старте отопительного сезона, как ведомству удалось избежать повторения коммунальных катастроф 2022–2023 годов и какие трудные решения пришлось принимать, включая снятие моратория на проверки объектов ЖКХ.
Вы узнаете:
– каков реальный износ инфраструктуры и что скрывается за масштабной программой модернизации;
– почему государство вынуждено спасать частные коммунальные объекты и на каких условиях туда направляют бюджетные деньги;
– насколько могут вырасти тарифы после завершения моратория весной;
– как Казахстан вышел на 7% ВИЭ и почему этого недостаточно без систем резервирования;
– зачем стране по-прежнему нужна угольная генерация и какая роль отводится газовым станциям;
– когда атомная энергетика станет частью энергетического баланса;
– сколько электроэнергии Казахстану не хватает сегодня и как Министерство решает проблему дефицита;
– почему отрасли не хватает квалифицированных кадров и что происходит с зарплатами энергетиков.
