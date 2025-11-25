В очередном выпуске программы "Другими словами" на BAQ.kz, говорим о том, как Министерство энергетики стало ключевым оператором в решении проблемы энергетической независимости Казахстана.

Объясним, какие риски стояли перед страной на старте отопительного сезона, как ведомству удалось избежать повторения коммунальных катастроф 2022–2023 годов и какие трудные решения пришлось принимать, включая снятие моратория на проверки объектов ЖКХ.

Вы узнаете:

– каков реальный износ инфраструктуры и что скрывается за масштабной программой модернизации;

– почему государство вынуждено спасать частные коммунальные объекты и на каких условиях туда направляют бюджетные деньги;

– насколько могут вырасти тарифы после завершения моратория весной;

– как Казахстан вышел на 7% ВИЭ и почему этого недостаточно без систем резервирования;

– зачем стране по-прежнему нужна угольная генерация и какая роль отводится газовым станциям;

– когда атомная энергетика станет частью энергетического баланса;

– сколько электроэнергии Казахстану не хватает сегодня и как Министерство решает проблему дефицита;

– почему отрасли не хватает квалифицированных кадров и что происходит с зарплатами энергетиков.