В очередном выпуске программы "Другими словами" на BAQ.kz узнаете, что происходит за кулисами борьбы с чрезвычайными ситуациями в Казахстане. "Мозг" МЧС — новейший Ситуационный центр, где в реальном времени собирается и анализируется информация о природных и техногенных катастрофах со всей страны. В этом мвыпуске узнаете, как цифровизация и интеграция всех систем в одну командную доску помогают реагировать на ЧС быстрее и точнее, почему масштабные лесные пожары стали толчком к созданию Центра, и как межведомственное взаимодействие теперь работает как единый механизм. Расскажем, как в Астане за рекордные сроки построили пожарное депо нового поколения, сэкономили средства и оснастили его по последнему слову техники.