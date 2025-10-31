  • 31 Октября, 11:55

Другими словами: Как работает "Казгидромет" после масштабных паводков 2024-го

Весенние паводки 2024 года стали серьёзным испытанием для "Казгидромета" — и показали, где система дала сбой. В новом выпуске проекта "Другими словами" на Baq.kz мы покажем, как гидрометеорологи прогнозировали надвигающееся наводнение, какие решения принимались в разгар кризиса и что изменилось после него.

Вы увидите реальную, без прикрас, работу гидропостов и метеоцентра, где дежурят специалисты круглосуточно. Мы разберём, почему даже самый точный прогноз не всегда способен предотвратить катастрофу — и кто в Казахстане несёт ответственность за своевременные превентивные меры.

