Казахстан уверенно входит в число лидеров цифровой трансформации. В этом выпуске проекта "Другими словами" на BAQ.kz вместе с и.о вице-министра ИИ и цифрового развития РК Ростиславом Коняшкиным, поговорим о том, как устроено Министерство искусственного интеллекта и цифровизации, почему Ситуационный центр стал эталоном цифрового управления, и какие показатели выводят страну в топ международных рейтингов по онлайн-услугам. Расскажем, как была запущена система цифровых документов, почему сотрудничество с банками стало драйвером финтеха, и как Казахстан перешёл от обмена опытом к экспорту собственных цифровых решений.