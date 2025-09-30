"Другими словами": Как работает Министерство искусственного интеллекта Казахстана - полный разбор
Сегодня, 12:37
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:37Сегодня, 12:37
84
Казахстан уверенно входит в число лидеров цифровой трансформации. В этом выпуске проекта "Другими словами" на BAQ.kz вместе с и.о вице-министра ИИ и цифрового развития РК Ростиславом Коняшкиным, поговорим о том, как устроено Министерство искусственного интеллекта и цифровизации, почему Ситуационный центр стал эталоном цифрового управления, и какие показатели выводят страну в топ международных рейтингов по онлайн-услугам. Расскажем, как была запущена система цифровых документов, почему сотрудничество с банками стало драйвером финтеха, и как Казахстан перешёл от обмена опытом к экспорту собственных цифровых решений.
Самое читаемое
- В ЗКО раскрыта крупная схема криптомошенничества
- 22-летняя казахстанка разбила камнем стекло поезда из-за опоздания
- Как школьники будут использовать нейросети на уроках
- Сломанные деревья, ДТП и пробки: Аномальный снегопад парализовал Костанай
- Матч "Кайрат" — "Реал" в Алматы принесёт бюджету до 3 млрд тенге