Что стоит за реальной работой Министерства экологии Казахстана? В этом выпуске программы "Другими словами" на BAQ.kz сделаем подробный разбор всех ключевых направлений ведомства: от восстановления лесов и тушения пожаров до охраны редких животных, борьбы со стихийными свалками и запуска систем раннего обнаружения угроз. Как работает авиалесоохрана, что изменилось в подходах к тушению пожаров в Казахстане, и почему автоматизированные системы раннего обнаружения стали ключевым инструментом. Поднимем и самые острые темы: "рукотворные" пожары, регулирование популяции сайги, штрафы за краснокнижные растения, новогодние ели, рост посещаемости заповедников и резерватов, антикоррупционные меры и повышение престижа экологических профессий.