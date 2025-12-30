В Казахстане обсуждается возможный пересмотр предельных лимитов страховых выплат по обязательному автострахованию. Как сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в ответе на запрос корреспондента BAQ.KZ, соответствующие предложения рассматриваются в рамках законопроекта, находящегося на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК.

Пересмотр лимитов на стадии обсуждения

Речь идёт о проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, перевозчиков перед пассажирами". Документ инициирован депутатами и предусматривает ряд предложений, касающихся изменения предельных размеров страховых выплат по обязательному автострахованию.

В Агентстве уточнили, что на сегодняшний день все инициативы находятся на стадии обсуждения. Конкретные сроки их возможного введения будут определены по итогам рассмотрения законопроекта в рабочих группах Мажилиса.

Методика расчёта выплат меняться не будет

При этом корректировка методики расчёта страховых выплат не планируется. В ведомстве пояснили, что размеры предельных страховых выплат закреплены непосредственно в Законе РК "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств", поэтому принятие отдельных нормативных правовых актов по изменению методики расчёта страхового возмещения не рассматривается.

Процедуры уже цифровые

Что касается порядка подачи заявлений и получения страховых выплат, то изменения с 2026 года не планируются. В ведомстве напомнили, что все основные процедуры по обязательному автострахованию уже реализованы в цифровом формате.

Автовладельцы могут онлайн заключать договоры, подавать заявления о страховых случаях и получать страховые выплаты через информационные системы страховых организаций, Единую страховую базу данных и государственные информационные системы, без необходимости личного посещения страховой компании.

Что важно при оформлении ДТП

В Агентстве также дали рекомендации автовладельцам для беспрепятственного получения страховых выплат при дорожно-транспортных происшествиях. В частности, рекомендуется незамедлительно зафиксировать факт ДТП и уведомить страховые организации.

Фиксация происшествия может осуществляться как с участием полиции, так и в упрощённом порядке – по Европротоколу, при соблюдении условий, установленных статьёй 22-2 закона об ОГПО ВТС. При оформлении документов важно корректно заполнять извещения и схемы, указывать достоверные сведения об участниках и повреждениях, а также проводить фото- и видеосъёмку места ДТП.

Для получения выплаты необходимо подготовить полный пакет документов, предусмотренный статьёй 25 закона. До осмотра автомобиля страховой организацией не рекомендуется устранять повреждения. Также советуют сохранять все подтверждающие материалы до полного урегулирования страхового случая.

В случае споров со страховой компанией автовладельцы вправе обратиться к страховому омбудсмену, а также использовать досудебные и судебные механизмы защиты прав. При выявлении нарушений обращение может быть направлено непосредственно в Агентство.

Новые инициативы в проработке

Дополнительных новаций, которые напрямую повлияли бы на размеры страхового возмещения или порядок его выплаты, в настоящее время не планируется. Вместе с тем на площадке Ассоциации финансистов Казахстана обсуждаются предложения участников рынка по дальнейшему развитию системы обязательного автострахования.

В числе возможных направлений – внедрение новых видов договоров и совершенствование системы "бонус-малус", учитывающей страховую историю автовладельцев. По итогам проработки и при наличии согласованных решений информация о возможных изменениях будет доводиться до общественности в установленном порядке.