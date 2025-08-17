ДТП на трассе Астана – Петропавловск: один человек погиб
Проводится досудебное расследование.
На 284-м километре автодороги Астана - Петропавловск в результате ДТП погиб человек, передает BAQ.KZ.
По данным Департамента полиции Акмолинской области, в результате аварии один пассажир автомобиля Mercedes-Benz погиб на месте. Остальные участники ДТП были госпитализированы. Среди них четыре пассажира той же машины, среди которых трое несовершеннолетних, а также водитель Toyota Camry.
"В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
В ведомстве напомнили, что для предотвращения подобных трагедий водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, особенно на загруженных участках трассы, и следить за техническим состоянием автомобилей.
