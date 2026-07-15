ДТП на трассе Астана – Петропавловск: выживший мужчина скончался в больнице
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Как сообщили в Управлении здравоохранения Акмолинской области, пациент 1980 года рождения был доставлен в реанимацию Буландынской районной больницы в крайне тяжелом состоянии.
"У него диагностировали ожоговый шок крайней степени и термические ожоги головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей. Площадь поражения составила около 90%", – ответили в ведомстве на запрос редакции.
Медики сразу начали противошоковые мероприятия, проводили инфузионную терапию и обеспечивали кислородную поддержку. Несмотря на все усилия врачей, мужчина скончался сегодня около 05:00.
Ранее сообщалось, что на автодороге "Астана – Петропавловск" возле села Жанаталап Буландынского района загорелся автомобиль. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.
В Департаменте полиции Акмолинской области подтвердили факт возгорания. На месте происшествия работали сотрудники полиции и экстренных служб.
Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.
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