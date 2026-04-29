На казахстанских железнодорожных переездах снизилась аварийность

В первом квартале 2026 года количество ДТП на железнодорожных переездах снизилось на 30% по сравнению с прошлым годом, передает BAQ.kz.

Но проблема полностью не исчезла. По данным специалистов, чаще всего аварии происходят не из-за техники, а из-за спешки и невнимательности водителей. Самые опасные ошибки — попытка «проскочить» перед поездом, игнорирование запрещающих сигналов и нарушение дорожных знаков.

Чтобы снизить риски, КТЖ усилило профилактическую работу. По всей стране проводятся рейды и разъяснительные мероприятия: только за три месяца — около 300 проверок и более 150 тысяч водителей, которым напомнили правила безопасности на переездах.

Параллельно ужесточены правила. С прошлого года в Казахстане действуют новые меры ответственности:

за переход путей в неположенном месте — штраф 3 МРП, повторно — 5 МРП;

за выпас скота, гужевой транспорт и движение в полосе отвода — 5 МРП, повторно — 10 МРП;

за нарушение правил проезда переездов — 20 МРП, а при ущербе возможно лишение водительских прав до 9 месяцев.

Железнодорожники призывают водителей быть внимательными при пересечении переездов, строго соблюдать правила.