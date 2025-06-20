Атырауский городской суд рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к водителю, по вине которого произошло дорожно-транспортное происшествие с причинением значительного материального ущерба, передает BAQ.KZ.

Как следует из материалов дела, ответчик, находясь за рулём своего автомобиля в черте города Атырау, совершил столкновение с транспортным средством истца. В результате аварии пострадавшей стороне был причинён ущерб на сумму более 2 миллионов тенге.

Ранее специализированный суд по административным правонарушениям уже признал водителя виновным по части 1 статьи 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан - "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств".

На основании этого решения представитель истца потребовал взыскать с ответчика полную сумму ущерба - 2 214 363 тенге, а также понесённые судебные расходы. Ответчик вину не признал и просил суд в иске отказать.

Тем не менее, суд пришёл к выводу о правомерности требований истца и полностью удовлетворил иск. С ответчика в пользу потерпевшего взыскана вся заявленная сумма.

Отметим, что решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.