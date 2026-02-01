В городе Анталья, в Турции пассажирский автобус упал в овраг, в результате чего погибли восемь человек, 26 пострадали, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Haber Global.

Об этом инциденте заявил губернатор провинции Анталья Хулуси Шахин.

"Сегодня утром в районе Дошемеалты в Анталье автобус не смог пройти поворот и опрокинулся в кювет, в результате чего, к сожалению, погибли восемь наших граждан, еще 26 человек получили ранения. Скоро мы отправимся в больницу, чтобы получить информацию о состоянии пострадавших. Ведется работа по установлению личностей погибших", - отметил он.

По словам Шахина, некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.