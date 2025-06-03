Вечером 2 июня в Астане маршрутный автобус с пассажирами на полном ходу врезался в опору информационного табло. ДТП произошло на оживлённом проспекте Республики. В салоне находились люди. По официальным данным, пострадали 15 человек. Полиция начала досудебное расследование. Кто понесёт ответственность за произошедшее – водитель, перевозчик или коммунальные службы? В ситуации разбирался корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в Департаменте полиции города, расследование проводится по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Назначена всесторонняя проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В автобусном парке №1 сообщили, что это был автобус маршрута №10. Водитель – сотрудник с опытом более 15 лет, работает в автопарке с 2020 года. Утром он прошёл обязательный медосмотр и был допущен к рейсу. По графику это был его первый рабочий день после выходного.

По предварительным данным, водитель не заметил столб на проезжей части и допустил наезд. Согласно показаниям системы "Avtobus", скорость движения в момент аварии составляла от 25 до 34 км/ч, то есть в пределах разрешённой. Сам водитель не пострадал, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Но на этом история не заканчивается. Авария может повлечь уголовное дело и крупные выплаты пострадавшим. Кто понесёт ответственность – водитель, автопарк или коммунальные службы?

Мы обратились за разъяснением к адвокату Назару Абинову, который специализируется на спорах, связанных с ДТП.

"Уголовное дело будет проводиться по статье 345 УК РК. Какая именно часть статьи будет применена, зависит от результатов судебно-медицинской экспертизы. Если подтвердится тяжкий вред здоровью хотя бы одного пассажира, водителю может грозить до двух лет лишения свободы", - объясняет Абинов.

Адвокат напоминает, что, если один из пострадавших скончается от полученных травм, уголовное дело перейдёт в более тяжёлую часть статьи. Это значит, до 5 лет лишения свободы. А если погибших будет двое и более, срок может увеличиться до 10 лет. Кроме того, водителя в любом случае могут лишить прав до 7 лет.

Однако не исключены и более мягкие последствия.

"Есть ещё первая часть этой статьи, если вред здоровью причинён в средней степени. Тогда водителя могут привлечь к общественным работам, арестовать на срок до 40 суток или оштрафовать на сумму до 160 МРП. А если экспертиза установит лишь лёгкий вред здоровью, уголовной ответственности не будет. В этом случае наступает административная ответственность: штраф, а также гражданская компенсация ущерба пострадавшим", - пояснил адвокат.

Также, по его словам, в рамках расследования назначат техническую экспертизу автобуса.

"Эксперты проверят транспорт на наличие неисправностей. Если окажется, что у автобуса отказали тормоза или были другие технические проблемы, ответственность может лечь не на водителя, а на организацию-владельца транспорта. А если причиной аварии станет, например, плохое состояние дороги или действия другого водителя, следствие будет искать виновных уже среди коммунальных служб или других участников движения", - уточнил Назар Абинов.

Что с компенсацией?

Если в суде будет доказана вина водителя, он обязан будет возместить ущерб пострадавшим.

"Это касается как вреда здоровью, так и возможных повреждений имущества. Размер компенсации определяет суд. Если же будет установлена вина перевозчика, то финансовые обязательства могут лечь на организацию", - добавил Абинов.

Тем временем Управление общественного здравоохранения города Астаны сообщает, что состояние троих госпитализированных оценивается как стабильно тяжелое и крайне тяжелое. Восьмилетней девочке ампутировали ноги.