ДТП с автобусом в Бразилии: погибли не менее 15 человек
Введён траур на три дня.
Сегодня, 03:34
На северо‑востоке Бразилии в тяжелом дорожно-транспортном происшествии с автобусом, перевозившим паломников, погибли не менее 15 человек и десятки пострадали, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на бразильские СМИ.
Отмечается, что в автобусе находились около 60 пассажиров. По предварительным данным, он перевернулся на трассе, точные причины происшествия устанавливаются.
Среди погибших - пять мужчин, семь женщин и трое детей. Пострадавшие были доставлены в местные больницы, где продолжают получать медицинскую помощь. Власти штата Алагоас объявили трёхдневный траур.