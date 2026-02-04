На северо‑востоке Бразилии в тяжелом дорожно-транспортном происшествии с автобусом, перевозившим паломников, погибли не менее 15 человек и десятки пострадали, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на бразильские СМИ.

Отмечается, что в автобусе находились около 60 пассажиров. По предварительным данным, он перевернулся на трассе, точные причины происшествия устанавливаются.

Среди погибших - пять мужчин, семь женщин и трое детей. Пострадавшие были доставлены в местные больницы, где продолжают получать медицинскую помощь. Власти штата Алагоас объявили трёхдневный траур.