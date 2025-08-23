ДТП с автобусом в Нью-Йорке: погибли пять человек
Водитель отвлекся и потерял управление.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В северной части штата Нью-Йорк перевернулся туристический автобус, который возвращался из поездки к Ниагарскому водопаду, передает BAQ.KZ со ссылкой на ABC News.
Согласно информации, в результате погибли пять человек и десятки получили ранения.
Как сообщил майор полиции штата Андре Рэй, в автобусе находилось 54 человека, из них погибли пятеро взрослых.
"Первоначально предполагалось, что среди погибших был ребенок, но позже эта информация была опровергнута", - сказал правоохранитель.
Он уточнил, что некоторые из пострадавших оказались зажаты в деформированном автобусе, несколько человек выбросило из окон транспортного средства, все они госпитализированы. Состояние троих пациентов, включая ребенка, оценивается как тяжелое.
Согласно предварительной версии, водитель отвлекся, из-за чего потерял управление.
Расследование по факту продолжается.
Самое читаемое
- В Костанае сгнивает здание детсада при острой нехватке дошкольных учреждений в городе
- Рынок топлива Казахстана оказался в руках двух монополистов — АЗРК
- Казахстанца приговорили к 16 годам колонии за шпионаж в России
- Казахстан делает ставку на редкие металлы: от геологоразведки до аккумуляторов будущего
- 16-летняя лучница из Караганды стала второй на мировом первенстве