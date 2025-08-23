В северной части штата Нью-Йорк перевернулся туристический автобус, который возвращался из поездки к Ниагарскому водопаду, передает BAQ.KZ со ссылкой на ABC News.

Согласно информации, в результате погибли пять человек и десятки получили ранения.

Как сообщил майор полиции штата Андре Рэй, в автобусе находилось 54 человека, из них погибли пятеро взрослых.

"Первоначально предполагалось, что среди погибших был ребенок, но позже эта информация была опровергнута", - сказал правоохранитель.

Он уточнил, что некоторые из пострадавших оказались зажаты в деформированном автобусе, несколько человек выбросило из окон транспортного средства, все они госпитализированы. Состояние троих пациентов, включая ребенка, оценивается как тяжелое.

Согласно предварительной версии, водитель отвлекся, из-за чего потерял управление.

Расследование по факту продолжается.