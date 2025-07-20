На участке железной дороги Есиль–Аркалык произошло ДТП с участием автомобилей DAF и Mercedes. Авария случилась на регулируемом, но неохраняемом железнодорожном переезде, передает BAQ.KZ.

По данным АО "НК "КТЖ", инцидент произошел 19 июля.

Из-за ДТП движение поездов было временно приостановлено. Прицеп одного из транспортных средств оказался на путях, создав помеху для движения. Уже к 13:56 сотрудники железной дороги расчистили участок, и движение поездов было полностью восстановлено.

Как сообщили в КТЖ, переезд оснащен всеми необходимыми дорожными знаками. Информация о случившемся передана в дорожную полицию города Есиль.