ДТП с двумя авто произошло на переезде Есиль-Аркалык
Из-за аварии движение поездов было временно приостановлено.
Сегодня, 08:13
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Сегодня, 08:13Сегодня, 08:13
103Фото: Freepik
На участке железной дороги Есиль–Аркалык произошло ДТП с участием автомобилей DAF и Mercedes. Авария случилась на регулируемом, но неохраняемом железнодорожном переезде, передает BAQ.KZ.
По данным АО "НК "КТЖ", инцидент произошел 19 июля.
Из-за ДТП движение поездов было временно приостановлено. Прицеп одного из транспортных средств оказался на путях, создав помеху для движения. Уже к 13:56 сотрудники железной дороги расчистили участок, и движение поездов было полностью восстановлено.
Как сообщили в КТЖ, переезд оснащен всеми необходимыми дорожными знаками. Информация о случившемся передана в дорожную полицию города Есиль.
"Призываем водителей соблюдать правила дорожного движения", — отметили в пресс-службе компании.
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