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В Алматы при развороте столкнулись два автомобиля: есть погибшие

27 Июля 2026, 10:02
АВТОР
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Istockphoto 27 Июля 2026, 10:02
27 Июля 2026, 10:02
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Фото: Istockphoto

В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Авария случилась сегодня около 03:10 в Алатауском районе города.

Как сообщили в городском Департаменте полиции, водитель автомобиля Suzuki двигалась по проспекту Рыскулова в западном направлении. При попытке совершить разворот на пересечении с улицей Шарипова произошло столкновение с автомобилем Mercedes, который ехал по проспекту Рыскулова в восточном направлении.

В результате аварии водитель Suzuki и одна из пассажирок автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

Еще одна пассажирка Suzuki, а также водитель Mercedes были доставлены в медицинское учреждение с различными телесными повреждениями.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель двух человек, Управлением дознания Департамента полиции города Алматы возбуждено уголовное дело», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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