В Алматы при развороте столкнулись два автомобиля: есть погибшие
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В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.
Авария случилась сегодня около 03:10 в Алатауском районе города.
Как сообщили в городском Департаменте полиции, водитель автомобиля Suzuki двигалась по проспекту Рыскулова в западном направлении. При попытке совершить разворот на пересечении с улицей Шарипова произошло столкновение с автомобилем Mercedes, который ехал по проспекту Рыскулова в восточном направлении.
В результате аварии водитель Suzuki и одна из пассажирок автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.
Еще одна пассажирка Suzuki, а также водитель Mercedes были доставлены в медицинское учреждение с различными телесными повреждениями.
«По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель двух человек, Управлением дознания Департамента полиции города Алматы возбуждено уголовное дело», – ответили в ведомстве на запрос редакции.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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