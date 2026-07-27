В Алматы при развороте столкнулись два автомобиля: есть погибшие

В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Авария случилась сегодня около 03:10 в Алатауском районе города.

Как сообщили в городском Департаменте полиции, водитель автомобиля Suzuki двигалась по проспекту Рыскулова в западном направлении. При попытке совершить разворот на пересечении с улицей Шарипова произошло столкновение с автомобилем Mercedes, который ехал по проспекту Рыскулова в восточном направлении.

В результате аварии водитель Suzuki и одна из пассажирок автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте происшествия.

Еще одна пассажирка Suzuki, а также водитель Mercedes были доставлены в медицинское учреждение с различными телесными повреждениями.

«По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего гибель двух человек, Управлением дознания Департамента полиции города Алматы возбуждено уголовное дело», – ответили в ведомстве на запрос редакции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.