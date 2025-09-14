ДТП с экскаватором в Азербайджане: пострадали два человека
Спасателям пришлось извлекать водителей из деформированных авто.
Сегодня, 16:39
В Агдамском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и экскаватора Volvo, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.
По данным МЧС Азербайджана, сигнал о происшествии поступил в Центр управления в кризисных ситуациях. На место оперативно прибыли спасатели Карабахского регионального центра.
В результате столкновения два человека оказались заблокированными в салоне деформированного автомобиля.
Спасатели извлекли пострадавших и передали их врачам скорой помощи.
