  • 14 Сентября, 17:39

ДТП с экскаватором в Азербайджане: пострадали два человека

Спасателям пришлось извлекать водителей из деформированных авто.

Сегодня, 16:39
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 16:39
Сегодня, 16:39
147
Фото: Pixabay.com

В Агдамском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и экскаватора Volvo, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По данным МЧС Азербайджана, сигнал о происшествии поступил в Центр управления в кризисных ситуациях. На место оперативно прибыли спасатели Карабахского регионального центра.

В результате столкновения два человека оказались заблокированными в салоне деформированного автомобиля.

Спасатели извлекли пострадавших и передали их врачам скорой помощи.

Самое читаемое

Наверх