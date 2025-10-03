На трассе Павлодар – Кызылорда вблизи села Атамекен произошла серьёзная авария, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель Toyota Alphard не справился с управлением после наезда на лошадь. Машина опрокинулась в кювет. В результате два пассажира погибли, а сам водитель получил травмы.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование.

В ходе проверки будет дана правовая оценка не только действиям водителя, но и владельца животного.