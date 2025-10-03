ДТП с лошадью под Павлодаром унесло жизни двух пассажиров
Сегодня, 13:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:27Сегодня, 13:27
93Фото: pexels.com
На трассе Павлодар – Кызылорда вблизи села Атамекен произошла серьёзная авария, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, водитель Toyota Alphard не справился с управлением после наезда на лошадь. Машина опрокинулась в кювет. В результате два пассажира погибли, а сам водитель получил травмы.
Правоохранительные органы начали досудебное расследование.
В ходе проверки будет дана правовая оценка не только действиям водителя, но и владельца животного.
Самое читаемое
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
- Ими интересуются Маск и Цукерберг: В Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана
- В Нигерии перевернулась лодка с торговцами: погибли как минимум 26 человек
- Казахстан может занять ключевую роль в эпоху комплексных сделок