ДТП с переворотом произошло в Жанаозене

Toyota несколько раз перевернулась.

Фото: Pixabay.com

ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля,  произошло вчера, 22 августа, в 10:37 часов, в Жанаозене, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что инцидент обошелся без жертв.

По камерам наблюдения видно, как на перекрестке столкнулись внедорожники Lexus и Toyota Hilux. От удара Toyota несколько раз перевернулась и врезалась в автобус "Паз", который подъезжал к перекрестку.

