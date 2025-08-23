ДТП с переворотом произошло в Жанаозене
Toyota несколько раз перевернулась.
Сегодня, 19:11
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:11Сегодня, 19:11
102Фото: Pixabay.com
ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля, произошло вчера, 22 августа, в 10:37 часов, в Жанаозене, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что инцидент обошелся без жертв.
По камерам наблюдения видно, как на перекрестке столкнулись внедорожники Lexus и Toyota Hilux. От удара Toyota несколько раз перевернулась и врезалась в автобус "Паз", который подъезжал к перекрестку.
Самое читаемое
- Рынок топлива Казахстана оказался в руках двух монополистов — АЗРК
- Димаш может дать концерт на новом стадионе в Актобе
- Ход уборочной кампании-2025: в Казахстане уже намолочено 2,4 млн тонн зерна
- "Санкции, тарифы или ничего": Трамп дал Путину две недели на решение по Украине
- 16-летняя лучница из Караганды стала второй на мировом первенстве