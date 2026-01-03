ДТП с участием автобуса и грузовика в Бразилии унесло жизни 11 человек
Грузовик не смог вовремя остановиться перед образовавшейся пробкой на трассе.
В южном штате Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 11 человек и ещё 11 получили травмы. Авария случилась утром в пятницу, 2 января, на федеральной трассе BR-116 в муниципалитете Пелотас, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на G1.
По данным Федеральной дорожной полиции Бразилии (PRF), столкнулись грузовик, перевозивший песок, и пассажирский автобус. Среди погибших — водитель автобуса. Имена жертв не разглашаются.
Сообщается, что грузовик не смог вовремя остановиться перед образовавшейся пробкой на трассе. Водитель попытался выехать на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с автомобилями впереди, однако в результате врезался в автобус.
Часть груза — песок — попала внутрь автобуса, что значительно осложнило работу спасателей. Некоторые пострадавшие оказались засыпанными песком и были извлечены лишь спустя несколько часов. В операции по спасению участвовали сотрудники экстренных служб и бригады скорой медицинской помощи.
Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии, ещё один получил лёгкие травмы. Водитель грузовика был доставлен в больницу Пелотаса. Проведённый тест на алкоголь не выявил признаков опьянения.
Обстоятельства трагедии продолжают расследоваться.
