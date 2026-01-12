В Астане на проспекте Республики произошло дорожно-транспортное проишествие с участием автобуса и двух автомобилей, передает BAQ.KZ.

– Автомобиль "Лексус", следуя по ул. Республики, при выполнении левого поворота на ул. Иманова не уступил дорогу встречному транспортному средству — маршрутному автобусу, двигавшемуся во встречном направлении, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие, – сообщили ДП Астаны.

В результате удара маршрутный автобус совершил наезд на дорожный знак, который отлетел и повредил витринное окно магазина.

Автомобиль "Лексус" в свою очережь по инерции отбросило на автомобиль "Шевроле Кобальт", выезжавший со второстепенной дороги на главную — пр. Республики.

В результате ДТП пострадавших нет.

Наряд полиции находится на месте, проводится проверка.