Утром 26 января на улице Таттимбета в Караганде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей, в результате которого пострадала женщина, передает BAQ.KZ.

По данным полиции, около 08:20 водитель автомобиля "ВАЗ-2111", выезжая со второстепенной дороги, при попытке избежать столкновения с автомобилем "KIA Sportage", двигавшимся по главной дороге, допустил столкновение с автомобилем "Mercedes". После этого водитель "KIA Sportage", предпринимая меры по предотвращению аварии, совершил наезд на остановочный павильон и женщину, находившуюся на остановке.

52-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение. В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что женщину осмотрели врачи, после чего её направили на амбулаторное лечение.

Факт ДТП зарегистрирован, обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.