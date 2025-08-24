ДТП со школьным автобусом в США: пострадал 21 человек
Автобус перевернулся на бок, затем снова встал на колеса.
Автобус с командой по американскому футболу из младшей средней школы Аликуиппа попал в аварию в субботу к северу от Питтсбурга. По данным властей, из 28 человек, находившихся на борту, 21 был доставлен в больницу, передает BAQ.KZ со ссылкой на агентство Associated Press.
В автобусе ехали 25 школьников и трое взрослых. Они направлялись на игру в город Гибсония.
Начальник полиции Майкл О’Брайен сообщил, что точные данные о состоянии пострадавших пока отсутствуют.
"Во время аварии автобус перевернулся на бок, но затем снова встал на колеса, и тогда дети покинули салон", - заверил полицейский.
О’Брайен отметил, что происшествие случилось на сложном участке дороги. На данный момент ведётся расследование, причины аварии устанавливаются.
На официальной странице футбольной команды в Facebook сообщили, что каждый игрок проходит медицинское обследование.
