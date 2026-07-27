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ДТП со свадебным кортежем произошло в Турции: Девять человек пострадали

Авария произошла в районе Доганшехир провинции Малатья.

27 Июля 2026, 01:26
АВТОР
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Haber Global 27 Июля 2026, 01:26
27 Июля 2026, 01:26
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Фото: Haber Global

Массовое дорожно-транспортное происшествие произошло с участием свадебного кортежа в районе Доганшехир турецкой провинции Малатья. В результате аварии пострадали девять человек.

Как сообщает телеканал Haber Global, по предварительным данным, все автомобили, попавшие в ДТП, двигались в составе свадебного кортежа.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Девять пострадавших были госпитализированы для оказания необходимой медицинской помощи.

По факту аварии начато расследование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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