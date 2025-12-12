В Павлодарской области полиция начала досудебное расследование по факту серьёзного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека и ещё один получил травмы, передает BAQ.KZ.

Подозреваемый водитель помещён в изолятор временного содержания, ведутся следственные действия.

По предварительным данным, авария произошла 12 декабря на 10-м километре автодороги "Экибастуз – посёлок Солнечный". Водитель грузового автомобиля КамАЗ с прицепом "Нефаз" выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Great Wall. В условиях гололёда оба транспортных средства опрокинулись в кювет. Машины доставлены на специализированную стоянку для проведения необходимых экспертиз.

Причины и обстоятельства трагедии будут установлены в ходе расследования. Полиция подчёркивает необходимость строгого соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима, особенно на участках дорог с интенсивным движением и сложными погодными условиями. Правоохранители напоминают водителям о важности контроля технического состояния транспортных средств и повышенного внимания на дорогах в период гололёда.