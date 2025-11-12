ДТП в Алматинской области: спасатели спасли пострадавшего водителя
Мужчину зажало в автомобиле.
Сегодня, 04:41
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:41Сегодня, 04:41
116Фото: pixabay.com
В Алматинской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей вблизи села Бакбакты Балхашского района. По прибытию на место происшествия спасатели выяснили, что водитель одного из автомобилей оказался зажат в салоне, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.
С помощью гидравлического инструмента специалисты аккуратно разжали деформированные элементы кузова и освободили пострадавшего.
После этого мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. Благодаря профессиональным и оперативным действиям спасателей пострадавшему своевременно оказана необходимая помощь.
Самое читаемое
- Пенсионные для выплаты ипотеки: важное разъяснение от Минпрома
- Россия считает Казахстан своим особым партнером — Песков
- Полицейского приговорили к семи годам колонии за взятку в 100 тысяч тенге
- Санкции меняют логику транзита: как Казахстан страхует риски без конфликта с Москвой
- Едыге Емберды: Несмотря на травму, смог показать хороший результат