В Алматинской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей вблизи села Бакбакты Балхашского района. По прибытию на место происшествия спасатели выяснили, что водитель одного из автомобилей оказался зажат в салоне, передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС.

С помощью гидравлического инструмента специалисты аккуратно разжали деформированные элементы кузова и освободили пострадавшего.

После этого мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи. Благодаря профессиональным и оперативным действиям спасателей пострадавшему своевременно оказана необходимая помощь.