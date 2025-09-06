В столице Азербайджана произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие на Биладжаринском мосту. Утром 6 сентября грузовик потерял управление и упал с моста на автомобиль Changan, в результате чего пострадали люди и были повреждены несколько машин, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

По данным Главного управления Государственной дорожной полиции, в ДТП погибли три человека. Двое из них скончались на месте, их тела были извлечены спасателями из повреждённых автомобилей. Третий погибший — мужчина 1978 года рождения, которого доставили в тяжёлом состоянии в медицинский центр. Несмотря на проведённые реанимационные мероприятия, врачи констатировали смерть.

В то же время две женщины 2000 и 2002 годов рождения были госпитализированы с травмами грудной клетки и брюшной стенки. После оказания помощи они отпущены домой на амбулаторное лечение.

По факту происшествия начато расследование.