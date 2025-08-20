  • 20 Августа, 08:50

ДТП в области Абай: семьям погибших окажут помощь

На месте работает специальная группа под координацией замакима области.

Сегодня, 08:05
BAQ.KZ Сегодня, 08:05
Сегодня, 08:05
93
Фото: BAQ.KZ

В Урджарском районе области Абай семьям погибших детей окажат всю необходимую поддержку. Об этом сообщили в акимате области Абай, передает BAQ.KZ.

В селе Бестерек Урджарского района водитель автомобиля Toyota совершил наезд на группу детейавтомобиль совершил наезд на группу несовершеннолетних. В результате погибли трое детей, ещё трое пострадавших находятся под наблюдением врачей.

Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны.

Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.

"На месте работает специальная группа под координацией заместителя акима области. Ситуация находится на особом контроле", - говорится в сообщении.

