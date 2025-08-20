ДТП в области Абай: семьям погибших окажут помощь
На месте работает специальная группа под координацией замакима области.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Урджарском районе области Абай семьям погибших детей окажат всю необходимую поддержку. Об этом сообщили в акимате области Абай, передает BAQ.KZ.
В селе Бестерек Урджарского района водитель автомобиля Toyota совершил наезд на группу детейавтомобиль совершил наезд на группу несовершеннолетних. В результате погибли трое детей, ещё трое пострадавших находятся под наблюдением врачей.
Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны.
Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.
"На месте работает специальная группа под координацией заместителя акима области. Ситуация находится на особом контроле", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Казахстанец несколько лет насиловал несовершеннолетнюю племянницу
- В Белом доме завершились переговоры Трампа, Зеленского и лидеров ЕС: что дальше?
- Появилось видео крушения самолёта под Астаной
- Дадут не всем? В Нацбанке сообщили как будут "охлаждать" кредитный ажиотаж среди казахстанцев
- Трое детей погибли в ДТП: по поручению Токаева самолет с медиками вылетел в область Абай