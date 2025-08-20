В Урджарском районе области Абай семьям погибших детей окажат всю необходимую поддержку. Об этом сообщили в акимате области Абай, передает BAQ.KZ.

В селе Бестерек Урджарского района водитель автомобиля Toyota совершил наезд на группу детейавтомобиль совершил наезд на группу несовершеннолетних. В результате погибли трое детей, ещё трое пострадавших находятся под наблюдением врачей.

Для оказания экстренной помощи в регион по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева был направлен военно-транспортный самолёт Минобороны РК, на борту которого прибыли специалисты Министерства здравоохранения из Астаны.

Аким области Берик Уали распорядился оказать семьям погибших всю необходимую поддержку. Власти обеспечат организацию похорон, а также предоставят психологическую и материальную помощь.