Дубай пока закрыт: рейсы из Казахстана отменили до октября

Казахстанские авиакомпании продлили отмену рейсов в Дубай на фоне сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке. Air Astana не будет выполнять рейсы из Алматы и Астаны до 30 сентября, а FlyArystan продлил приостановку рейсов из Актау до той же даты. Air Astana также скорректировала октябрьское расписание — рейсы в Дубай планируют вернуть, но с меньшей частотой, чем предусматривалось первоначально.

В связи с сохраняющейся нестабильной ситуацией в регионе Персидского залива Air Astana продлевает отмену рейсов в Дубай из Алматы и Астаны до 30 сентября 2026 года. На октябрь расписание по данным направлениям скорректировано с сокращением частоты полетов, — сообщили в авиакомпании.

Пассажирам отменённых рейсов Air Astana предлагают бесплатно перенести поездку на дату до 20 ноября при наличии мест в том же классе бронирования. Также можно оформить полный возврат стоимости билета либо поменять его на другое международное направление авиакомпании. Если новый билет будет дороже, потребуется доплатить разницу.

FlyArystan продлил отмену рейсов Актау — Дубай — Актау до 30 сентября включительно. Ранее ожидалось, что полёты возобновятся после 15 сентября. Пассажирам предлагают бесплатное перебронирование на более позднюю дату либо полный возврат стоимости билета без штрафов. Сейчас билеты из Актау в Дубай доступны с 3 октября в рамках зимнего расписания. При этом в авиакомпании предупреждают, что дата возобновления рейсов может быть скорректирована с учётом ситуации в регионе.