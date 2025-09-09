В Астане 17–18 сентября состоится VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. В работе форума ожидается участие более 100 делегаций из примерно 60 стран мира. Среди них – духовные лидеры ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма, зороастризма, синтоизма, а также представители международных организаций, экспертного сообщества, политические и общественные деятели.

В интервью информационному порталу BAQ.KZ религиовед Аль-Фараби Болатжан подчеркнул особую значимость предстоящего съезда.

Казахстан как уникальная международная платформа

По его словам, мероприятие служит уникальной международной платформой для диалога, где представители различных религий и культур могут обсудить актуальные вызовы современности, обменяться опытом и совместно искать пути укрепления взаимопонимания и гармонии в глобальном сообществе.

"С момента первого форума, прошедшего в сентябре 2003 года, масштаб и значимость Съезда неуклонно возрастали. На I Съезде в Астане собрались духовные лидеры и гости из 13 стран. II Съезд (2006 год) состоялся уже во Дворце мира и согласия — специально построенном здании для таких форумов, в его работе приняли участие 29 делегаций из 20 стран", - говорит Аль-Фараби Болатжан.

Далее III–VI Съезды (2009–2018) демонстрировали постоянное расширение географии и состава участников. Так, III Съезд (2009) посетили 77 делегаций из 35 стран, IV (2012) — 85 делегаций из 40 стран, V (2015) — около 80 делегаций из 42 стран. В VI Съезде (2018) приняли участие более 82 делегаций из 46 стран.

На VII Съезде (2022) в Астане присутствовали свыше 100 делегаций из 50 государств. Среди почётных участников были Папа Римский Франциск, шейх Аль-Азхара Ахмед ат-Тайеб, Патриарх Иерусалимский Феофил III, главные раввины Израиля Давид Лау и Ицхак Йосеф, а также другие выдающиеся религиозные лидеры.

На вопрос о том, почему именно Казахстан стал площадкой для проведения Съезда и какое значение это имеет для страны, эксперт отметил, что республика исторически является многоконфессиональным и полиэтническим государством.

"На территории Казахстана мирно сосуществуют представители более 100 этносов. В стране официально зарегистрированы тысячи религиозных объединений, которые относятся к 18 конфессиям. Современный Казахстан продолжает традиции добрососедства, межкультурного и межрелигиозного уважения и терпимости, идущие из глубины веков. Организация такого Съезда не только поддерживает эти ценности внутри страны, но и укрепляет имидж Казахстана как миротворца на международной арене", — подчеркнул эксперт.

Какие новые вызовы стоят перед VIII Съездом?

Углубление конфликтов в мире и рост экстремистских идеологий требуют новых подходов, в этой связи необходимо выработать стратегии совместной борьбы с терроризмом и нетерпимостью, не допуская дальнейшего разжигания религиозной розни, считает Аль-Фараби Болатжан.

"Новым обстоятельством является влияние цифровых технологий и искусственного интеллекта на религиозную сферу. Предстоящий Съезд впервые поднимает тему "религиозной цифровизации", в рамках которой, на мой взгляд, можно обсудить вопросы от миссионерской работы в соцсетях до использования ИИ в религиозной жизни", - сказал Аль-Фараби Болатжан.

Какую роль Съезд может играть в будущем?

В будущем Съезд может превратиться в ключевую платформу духовной дипломатии и глобального сотрудничества, считает эксперт.

Расширение взаимодействия Съезда с международными организациями позволит транслировать принципы диалога на самые высокие уровни. Казахстан как страна-организатор сможет предлагать совместные проекты: образовательные программы, молодёжные инициативы, обмен опытом по религиоведческому и религиозному образованию и т. д.

Съезд может стать местом обсуждения инновационных глобальных тем.