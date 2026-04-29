Духовные ценности подростков: что влияет на их становление сегодня

Вопрос формирования духовных ценностей у подростков сегодня приобретает особую актуальность. В условиях стремительного развития технологий, изменения социальных норм и увеличения информационного потока процесс становления личности становится более сложным и многогранным. О том, какие факторы играют ключевую роль в этом процессе, в интервью корреспонденту BAQ.kz рассказала педагог-психолог школы-гимназии №68 имени Міржақыпа Дулатулы Райгуль Сайлаубаева.

По её словам, духовное развитие подростка нельзя рассматривать как результат влияния одного института — это всегда совокупность факторов, включающая семью, образовательную среду, круг общения, культурный контекст и личный жизненный опыт. Каждая из этих составляющих вносит свой вклад, и игнорирование хотя бы одной из них может привести к искажению общего процесса формирования личности.

«Подростковый возраст — это период интенсивного внутреннего роста. В это время человек начинает формировать собственную систему координат, определять для себя границы допустимого, искать ответы на вопросы о смысле жизни, справедливости и ответственности», — отметила специалист.

Одним из фундаментальных факторов остаётся семья. Именно в ней ребёнок впервые сталкивается с базовыми представлениями о мире. Атмосфера в доме, эмоциональный климат, стиль воспитания и поведение родителей становятся той основой, на которой строится дальнейшее развитие.

«Если в семье присутствуют доверие, уважение и поддержка, ребёнок чувствует себя защищённым. Это позволяет ему свободно выражать свои мысли, не бояться ошибок и постепенно формировать устойчивую систему ценностей», — подчеркнула психолог.

В противном случае подросток может испытывать внутреннюю неуверенность, тревожность и искать признание в других источниках, не всегда безопасных.

С возрастом усиливается влияние сверстников. Подросток начинает ориентироваться на мнение друзей, стремится соответствовать нормам своей группы.

«Желание быть принятым — естественная потребность. Однако важно, чтобы подросток не терял собственные ориентиры под давлением окружения», — пояснила Сайлаубаева.

По её словам, позитивная среда общения способствует развитию социальной ответственности, умению сотрудничать и уважать других. Негативная же может формировать противоположные установки, включая агрессию и отрицание норм.

Школа в этом процессе выступает как стабилизирующий фактор. Она создаёт пространство, где подросток может не только получить знания, но и научиться взаимодействовать, принимать решения, нести ответственность.

«Учитель — это значимая фигура. Его поведение, его реакция на ошибки учеников, его способность поддержать — всё это влияет на формирование личности», — отметила эксперт.

Современные условия требуют особого внимания к цифровой среде. Интернет стал неотъемлемой частью жизни подростков, формируя их взгляды, интересы и даже самооценку.

«Подростки часто сталкиваются с противоречивой информацией. Без навыков анализа это может привести к внутренней путанице. Поэтому важно развивать критическое мышление и умение осознанно воспринимать информацию», — подчеркнула она.

Отдельное место занимает культура. Традиции, язык, история народа формируют чувство принадлежности и внутренней опоры.

«Через культурное наследие подросток получает не только знания, но и ценностные ориентиры. Это помогает ему лучше понимать себя», — добавила специалист.

Личный опыт подростка также становится важным инструментом формирования ценностей. Каждая ситуация — будь то успех или ошибка — оставляет след и влияет на мировоззрение.

«Важно не лишать ребёнка права на ошибку. Через осмысление собственного опыта формируется зрелость и ответственность», — отметила Райгуль Сайлаубаева.

Особое внимание она уделила теме «сложных» подростков.

«Такого понятия не должно быть как ярлыка. Есть дети, которым сложнее, чем другим. Их поведение — это сигнал о внутреннем состоянии», — пояснила она.

По её словам, за агрессией или замкнутостью часто стоят реальные проблемы: нехватка внимания, стресс, непонимание со стороны взрослых.

«Если взрослый сможет увидеть причину, а не только реакцию, это уже половина решения проблемы», — добавила она.

Важным условием является формирование доверительных отношений.

«Подросток должен чувствовать, что его слышат. Без этого невозможно построить диалог», — подчеркнула психолог.

Также специалист отметила необходимость баланса между свободой и контролем.

«Крайности всегда вредны. Подростку нужны рамки, но внутри этих рамок он должен иметь возможность выбора. Это учит ответственности», — объяснила она.

Среди эффективных методов формирования ценностей она выделила практико-ориентированные подходы. Это участие в общественной жизни, волонтёрство, работа в команде.

«Когда подросток не просто слышит о ценностях, а проживает их через действия, они становятся частью его личности», — сказала она.

Развитие навыков саморефлексии также играет важную роль.

«Способность анализировать свои поступки помогает подростку лучше понимать себя и корректировать поведение», — отметила специалист.

Кроме того, важна системная работа школы и семьи.

«Если требования и ценности, транслируемые дома и в школе, совпадают, ребёнку легче ориентироваться. Это создаёт ощущение стабильности», — пояснила она.

В современных условиях также возрастает роль психологической поддержки в школах. Профилактическая работа, тренинги, индивидуальные консультации помогают подросткам справляться со стрессом и внутренними переживаниями.

«Важно работать не только с последствиями, но и на опережение. Создавать условия, в которых у ребёнка меньше поводов для внутреннего конфликта», — добавила Сайлаубаева.

Дополнительно специалист обратила внимание на то, что важную роль играет общий школьный климат — уровень уважения, взаимодействия и единых правил внутри образовательной среды. По её словам, именно стабильная и предсказуемая атмосфера помогает подростку чувствовать уверенность и снижает уровень тревожности.

Также подчёркивается значение внеурочной деятельности, которая позволяет раскрывать способности ребёнка и формировать его интересы. Участие в кружках, проектах и социальных инициативах способствует развитию ответственности и умения работать в коллективе.

В ходе беседы было отмечено, что всё большее значение приобретает формирование эмоциональной грамотности подростков. Умение понимать собственные чувства и реагировать на эмоции других людей помогает снижать уровень конфликтности и улучшает качество общения.

Кроме того, внимание уделяется развитию навыков цифровой безопасности и критического мышления. В условиях информационной перегрузки подростку важно уметь анализировать контент и осознанно подходить к его потреблению.

Отдельно отмечается значение эмоционального состояния ребёнка. Постоянное давление или стресс могут негативно влиять на самооценку, поэтому важно создавать условия, при которых подросток чувствует принятие и поддержку независимо от достижений.

Также подчёркивается важность раннего выявления трудностей и своевременной психологической помощи, которая позволяет предотвратить развитие более серьёзных проблем в будущем.

В заключение Сайлаубаева отметила, что работа с подростками требует внимательного и последовательного участия взрослых. В этом возрасте особенно важно спокойное объяснение, уважительный диалог и готовность учитывать мнение ребёнка.

Она подчеркнула, что подростки лучше воспринимают не давление, а личный пример и искреннее отношение, что помогает формировать доверие и снижает внутреннее сопротивление.

Также специалист обратила внимание на то, что устойчивые ценности формируются постепенно — через опыт, повседневные ситуации и реальные поступки, а не через разовые наставления.

В целом, по её словам, эффективность воспитания зависит не от количества требований, а от качества взаимодействия между ребёнком и взрослыми, где ключевую роль играют уважение, последовательность и личный пример.

В целом этот вопрос остаётся одним из ключевых в современной педагогике и психологии: именно в подростковом возрасте закладываются основы самостоятельного мышления, системы ценностей и отношения к миру. От того, насколько грамотно выстроена поддержка со стороны взрослых и насколько благоприятна окружающая среда, во многом зависит, сможет ли подросток сформировать устойчивую внутреннюю опору и осознанный жизненный выбор.