«Духовный щит от бесконечного потока информации»: Токаев высказался о чтении в эпоху ИИ

Даже в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта книги не должны терять своего значения. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что чтение помогает молодежи не потеряться в огромном потоке информации и защищает от поверхностных суждений.

Глава государства отметил, что сегодня технологии развиваются с беспрецедентной скоростью. Только за минувшую неделю в Астане прошли сразу несколько крупных мероприятий, посвященных искусственному интеллекту.

Среди них – форум AI & Digital Bridge – 2026 и заседание Совета по развитию искусственного интеллекта с участием международных экспертов.

На этой площадке было отмечено, что Казахстан добился впечатляющих результатов в этой исключительно важной сфере. Однако это не повод почивать на лаврах, особенно учитывая беспрецедентно высокие темпы развития искусственного интеллекта и новых технологий. Это веление времени, – сказал Президент.

Токаев рассказал о будущем кино с ИИ

Отдельно Президент остановился на прошедшем в столице международном кинофестивале Astana AI Film Festival.

По его словам, мероприятие показало, насколько сильно искусственный интеллект может изменить кинематограф.

Именно на полях этого знакового мероприятия впервые в мире был презентован потенциал искусственного интеллекта в кинематографе. Другими словами, данный фестиваль стал подтверждением того, что эпоха традиционного кинопроизводства постепенно уходит в прошлое. Теперь кинематографисты могут создавать полноценные фильмы, не обращаясь за поддержкой к чиновникам, продюсерам и спонсорам. Именно поэтому кинофестиваль в Астане приобрел действительно глобальный характер и привлек внимание всего мирового сообщества, – отметил Токаев.

«Книга пробуждает жажду знаний»

При этом Президент подчеркнул: развитие ИИ не должно отодвигать книги и чтение на второй план.

По его словам, одна из общих задач государства и общества – объяснять молодому поколению ценность культуры чтения.

Есть замечательное изречение выдающегося сына казахского народа Абиша Кекилбаева: «Адамды адам еткен – кітап, адамзат еткен – кітапхана» («Книга сделала человека человеком, а библиотека объединила людей в человечество»). Книга пробуждает в каждом из нас жажду знаний, нравственные ценности, мудрость и трудолюбие. Чтение – своеобразный духовный щит, оберегающий граждан, в первую очередь молодежь, от поверхностных суждений и бесконечного потока информации, – заявил Глава государства.

Токаев напомнил, что в мае этого года подписал указ о развитии культуры чтения и формировании читающей нации.

До конца 2026 года Правительство должно принять специальную концепцию для реализации этого документа.