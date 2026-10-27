Дулат Бекбауов встретится с мексиканским боксёром в Тихуане

Казахстанский боксёр Дулат Бекбауов проведёт следующий поединок 31 октября в мексиканском городе Тихуана. Его соперником станет местный боец Хуан Рамон Гусман, на счету которого 18 побед, 12 поражений и одна ничья. 14 побед мексиканец одержал нокаутом. О предстоящем бое объявила промоутерская компания Baja Boxing, передает BAQ.KZ со ссылкой на .sports.kz.

Последний раз Бекбауов выходил на ринг 25 июля в Алматы. Тогда казахстанец единогласным решением судей победил белорусского боксёра Евгения Долголевца (8-3, 4 КО).

Гусман подходит к предстоящему поединку после серии из девяти поражений подряд. В последнем бою, состоявшемся 9 мая, он уступил соотечественнику Антонио Вальдовиньосу (11-1-2, 7 КО) техническим нокаутом.

Предстоящий поединок станет для Бекбауова очередным этапом профессиональной карьеры на международном ринге.