ДУМК готовит к запуску цифровой проект Imam AI

В Астане в ДУМК обсудили запуск проекта Imam AI, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУМК РК.

Проект представил заведующий отделом цифрового развития ДУМК Тимур Серикканулы. Imam AI планируют использовать в религиозно-просветительской работе для быстрого предоставления информации верующим.

На совещании также обсудили этапы реализации проекта. Запуск системы в пилотном режиме запланирован на начало мая.

Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы отметил важность цифровизации и поручил ответственным отделам качественно реализовать проект.