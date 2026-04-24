ДУМК готовит к запуску цифровой проект Imam AI
Сегодня 2026, 17:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Фото: Baq.kz
В Астане в ДУМК обсудили запуск проекта Imam AI, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУМК РК.
Проект представил заведующий отделом цифрового развития ДУМК Тимур Серикканулы. Imam AI планируют использовать в религиозно-просветительской работе для быстрого предоставления информации верующим.
На совещании также обсудили этапы реализации проекта. Запуск системы в пилотном режиме запланирован на начало мая.
Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы отметил важность цифровизации и поручил ответственным отделам качественно реализовать проект.
Самое читаемое
- Жильцы двух домов в Астане не понимают почему акимат хочет их снести
- Новую школу на 100 мест строят в одном из сел Актюбинской области
- Лишился руки на стройке: студенту из Семея требуется протез за 25 миллионов
- Нацбанк поддерживает повышение порогов для досрочного снятия пенсионных накоплений
- Гибель солдата в воинской части Усть-Каменогорска: в Прокуратуре раскрыли новые подробности