ДУМК назвало дату Курбан айта: как отдыхаем в июне
Казахстанцев ждут три выходных.
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Духовное управление мусульман Казахстана (ДУМК) объявило 6 июня 2025 года первым днём Курбан айта, одного из главных исламских праздников. Празднование продлится до воскресенья, 8 июня, передаёт BAQ.KZ.
Согласно исламскому лунному календарю, месяц Зуль-хиджа начинается после появления новой луны, что в этом году произошло 27 мая. Таким образом:
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День Арафат приходится на 5 июня (четверг);
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Курбан айт начнется 6 июня (пятница).
Для большинства казахстанцев это означает три выходных дня подряд — с 6 по 8 июня. Однако, как уточняется, работающие по шестидневному графику будут трудиться в субботу, 7 июня.
О духовной значимости
Первые десять дней месяца Зуль-хиджа считаются особо благословенными. В этот период мусульмане стремятся к совершению добрых дел, молитв и постов. Пост в день Арафат, по хадисам, способен искупить грехи прошлого и наступающего года.
После праздничной молитвы в утренние часы 6 июня мусульманам рекомендуется совершить жертвоприношение – кұрбан. Это обязательный ритуал для тех, кто имеет такую возможность, и его можно выполнять в течение трёх дней после праздника.
"Да будут приняты наши жертвы, принесённые с благими намерениями. Пусть Всевышний Аллах дарует мир и благополучие нашему народу", — говорится в сообщении ДУМК.
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