Духовное управление мусульман Казахстана призвало снизить цены на социально значимые продукты в период Рамазана, передает BAQ.KZ.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы поздравил мусульман Казахстана с началом священного месяца Рамазан и обратился к предпринимателям страны с просьбой сделать скидки на продукты питания и проводить ауызашар по доступным для населения ценам.

– В связи с этим я призываю всех соотечественников внести свой вклад в благотворительные мероприятия, организуемые Духовным управлением мусульман Казахстана в этот священный месяц. Призываю предпринимателей организовать скидки на социально значимые продукты питания. Призываю проводить поминальные обеды, выпадающие на месяц Рамазан, во время ауызашара, чтобы удостоиться большей награды.

Предложение меню для ауызашара в заведениях общественного питания по доступным для населения ценам также является одним из вознаграждаемых дел. Мы выражаем пожелание, чтобы в магазинах не продавался алкоголь, который является источником всех зол.

Пусть в этот благодатный и полный вознаграждений месяц мы удостоимся милости Всевышнего Аллаха, и пусть благо от каждого нашего доброго дела приумножится! – сказал в своем обращении Наурызбай кажы Таганулы.