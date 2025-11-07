Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало утверждённый календарь религиозных праздников и значимых дат на 2026 год, передает BAQ.KZ.

Даты были определены на основе расчётов международных астрономических исследовательских центров, однако, как отметили специалисты отдела шариата и фетв, возможны незначительные изменения — праздники могут сдвинуться на один день вперёд или назад в зависимости от фактической видимости луны.

Одним из ключевых событий 2026 года станет Курбан айт — один из двух главных мусульманских праздников, символизирующий милосердие, благодарность и готовность к жертве. Согласно утверждённому графику, в 2026 году он продлится три дня — с 27 по 29 мая. В эти дни мусульмане совершают жертвоприношение, помогают нуждающимся, посещают родных и укрепляют семейные и духовные связи.

Помимо Курбан айта, в календаре ДУМК указаны и другие важные даты исламского года. Так, Ночь Миғраж — время вознесения пророка Мухаммеда — будет отмечаться 16 января, Ночь Бараат — 2 марта, начало священного месяца Рамадан — 19 февраля, Ночь Кадр, считающаяся одной из самых благословенных ночей года, — 16 марта, а Ораза айт (праздник разговения) — 20 марта. Также в календаре обозначены День Ашура — 25 июня и Мәуліт, день рождения пророка Мухаммеда, — 24–25 августа.

В Духовном управлении подчеркнули, что календарь составлен в соответствии с исламскими традициями и астрономическими расчётами, а уточнение дат будет проводиться ближе к каждому событию.