Дуров заявил о более чем 10 обвинениях во Франции с риском тюремного срока

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что находится под уголовным расследованием во Франции и ему может грозить длительное лишение свободы, сообщает BAQ.KZ.

По словам Дурова, ситуация развивается на фоне решения Минюста США не оказывать содействие Франции в расследовании в отношении соцсети X, принадлежащей Илон Маск.

«Франция Макрона теряет легитимность, поскольку она использует уголовные расследования для подавления свободы слова и конфиденциальности. Министерство юстиции США отказалось помочь Франции в расследовании дела Илона Маска, назвав это дело политически мотивированным», - написал он.

Дуров сообщил, что стал фигурантом аналогичного расследования.

«Я сам нахожусь под аналогичным расследованием во Франции: мне предъявлено более десятка обвинений, каждое из которых предусматривает до 10 лет лишения свободы. Я горжусь тем, что стою рядом с Илоном Маском и другими, кто стал объектом кампании Макрона против цифровых прав. Во Франции Макрона оказаться под следствием — это новая форма ордена Почётного легиона», - написал он.

Павел Дуров также высказался о работе французской прокуратуры.

«Французская прокуратура заявляет о своей независимости, однако это не соответствует действительности: прокуроры во Франции назначаются, увольняются и продвигаются правительством. Судебная полиция, которая нередко предоставляет следственным судьям вводящие в заблуждение отчёты, также находится под контролем государства», - заявил основатель Telegram.

Официальные комментарии французских властей по данному делу на момент публикации не представлены.